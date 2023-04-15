أعراض ارتجاع المرئ خارج الجهاز الهضمي وكيفية علاجه

ارتجاع المريء المزمن

ارتجاع المرئ هو رجوع الطعام وحامض المعدة من المعدة إلى المريء بسبب خلل في العصارة وهو الصمام الموجود بين المعدة والمريء فيسبب الحموضة وصعوبة البلع والحرقة للمريض وقد ينتج عنه رائحة كريهة للفم والكحة المزمنة وبحة الصوت والتهاب الحنجرة، وقد يضيق المريء من تأثير ذلك.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض أعراض ارتجاع المرئ خارج الجهاز الهضمي وكيفية علاجها وفقا لموقع eatthis.

أعراض ارتجاع المرئ خارج الجهاز الهضمي منها :

_ الكحة المزمنة.

_ زيادة أعراض حساسية الصدر.

_ إلتهاب الحنجرة.

_ إلتهاب الأسنان.

_ إلتهاب البلعوم.

_ إلتهاب الجيوب الأنفية.

_ إلتهاب الأذن الوسطى.

_ إلتهاب الأحبال السوطية.

_ التليف الرئوي غير معروف السبب.

أعراض ارتجاع المرئ الأساسية منها :

_ آلام الصدر.

_ حرقان في الصدر.

_ كتمة النفس.

_ طبقة الصدر.

_ مرارة الحلق والفم.

_ شرقة عند النوم.

مضاعفات ارتجاع المرئ منها :

_ إلتهاب وتقرحات المرئ.

_ ضيق المرئ.

_ صعوبة البلع.

_ ألم أثناء البلع.

_ نزيف الجهاز الهضمي .

_ أنيميا.

_ متلازمة باريت.

_ سرطان المريء

ارشادات للوقاية من ارتجاع المريء والتهاب المعدة

• تجنب الأكل في وقت متأخر قبل الذهاب للفراش ولا تستلقي في السرير قبل مرور (٢-٣ ساعات) بعد الأكل، ويفضل المشي بعد تناول الطعام.

• الإقلاع عن التدخين (سجائر وشيشة) أو الإقلال منهما قدر الاستطاعة.

• في حالات الارتجاع الشديدة يوصي برفع رأس السرير على الأقل (١٥ سم) حيث ان ذلك يمنع صعود حامض المعدة باتجاه المريء وإذاكانت هذه الطريقة غير عملية يمكن النوم علي وسادتين تحت الصدر .

• تجنب تناول الأدوية التي تزيد من التهابات المعده وتساعد علي ارتخاء عضلة أسفل المريء خاصة أدوية الروماتيزم والمسكنات مثل الأسبرين والفولتارين والبروفين و الكيتوفان والكاتافاست، أقراص منع الحمل، فيتامين ج ،الأدوية المضادة للتقلصات، أدوية البرد والرشح التي تحتوي علي الكافايين مثل البنادول اكسترا (الأحمر)، بعض أدوية الضغط التي تحتوي علي مادة الاملوديبين، وادوية الهشاشة، الأدوية الباسطة للعضلات وإذا كان تناول هذه الأدوية ضروريا فيجب اتباع ارشادات الطبيب لتقليل أضرار هذه الادوية.

• تجنب الضغوط العصبية قدر المستطاع، وعدم الضغط على المعدة وهي ممتلئة بعدم ارتداء الملابس الضيقة او تضييق الحزام مما يضغط على البطن والمعدة ويزيد من الارتجاع.

• ينصح بعدم حمل أوزان ثقيلة بعد الأكل حيث ان ذلك يضغط علي المعده وهي ممتلئة ويزيد من الارتجاع.

• تجنب أنواع معينة من المشروبات التي قد تزيد من الإحساس بالارتجاع والحموضة ومن أهمها:- الشكولاتة ،الكاكاو ،القهوة ، الشاي،البيبسي و الكولا، النعناع، الكحوليات، الزنجبيل ، مشروبات الطاقة مثل (ريدبول) لاحتوائها علي نسب مرتفعه جدا من الكافايين.

• تجنب انواع معينه من الأطعمة والمأكولات مثل :-

• الطماطم المطبوخة والصلصة والمسبكات ، الكاتشب والمايونيز، البطاطس المقلية ،الأطعمة الحريفة التي تحتوي علي (التوابل الحراقة مثل الفلفل الاسود ومسحوق الفلفل الحار والشطه) و الأطعمة التي تحتوي علي الخردل وجوزة الطيب.

٠ الأطعمة التي تحتوي علي الملح بكثرة مثل:- المخللات-الفسيخ - الرنجة - الملوحة - الأسماك المحفوظة - الزيتون المخلل - الجبن المالح والمش و الجبنة الرومي.

•الأطعمة الغنية بالدهون وخاصة الدهون الصناعية والزيوت المهدرجة (حتى ولو بنسبه بسيطه) و جلود الدجاج والطيور و المقليات فيالزيوت ( السمك - الطعمية - البطاطس - الباذنجان).

• الحلويات والمخبوزات التي يتم اعدادها او تحتوي نسبه عالية من الدهون او السمن مثل الكحك والفطير المشلتت.

• الأطعمة و العصائر التي تحتوي علي مواد حافظة و الفاكهة الحمضية (ليمون- يوسفي- البرتقال الحمضي - المشمش) .

• تجنب الانحناء للأمام أو الاستلقاء بعد تناول الطعام أو تناول وجبات كبيرة مرة واحدة ويفضل تناول وجبات خفيفة صغيره ومتوازنة( ٤-٥وجبات يومياً ) حتي لا تسبب امتلاء المعدة.

• زيادة الوزن و السمنة من الأسباب التي تزيد من المشكلة لذا يجب إنقاص الوزن بالتدريج في حالة السمنة والإكثار من التمارين الرياضية للحصول علي الوزن الأمثل حيث أن هذا سيشعرك بتحسن ملحوظ.

٠ يفضل لمريض الارتجاع النوم علي الجانب الأيسر حيث أن هذه الوضعية تقلل من رجوع عصارة المعدة الحمضية داخل المريء أثناء النوم ويمنع ما يعرف بالشرقة.