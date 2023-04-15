وكيل الرياضة بمطروح:12 لعبة فردية وجماعية تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية

انطلقت أمس الجمعة التصفيات النهائية للأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح النسخة الرابعة، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة في خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم الشاطئ به.

ويأتي انطلاق فعاليات التصفيات الداخلية بمطروح في إطار الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن التصفيات الداخلية تضم عدد الألعاب المشاركة في ختام الأولمبياد وهي ١٢ لعبة فردية وجماعية وعدد المشاركين على مستوى المحافظة ١٧٢٦٠ لاعبا مشاركا تم تسجيلهم، وعدد الفرق في مختلف الألعاب ٢٢٠١ فريق في مختلف الألعاب.

وقد بدأت التصفيات علي مستوى إدارات الشباب والرياضة وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية ثم على مستوى المحافظة للوصول للفرق الممثلة للمحافظة في نهائيات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية نهاية شهر أبريل الجاري كما أعربت سيادته عن أمنيات لمحافظة مطروح بتحقيق أكبر عدد من الميداليات خلال التصفيات النهائية للأولمبيادخلال الفترة من 27/4/2023 إلى 2/5/2023.