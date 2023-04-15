عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الرياضة بمطروح:12 لعبة فردية وجماعية تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية

اولمبياد المحافظات
اولمبياد المحافظات الحدودية

انطلقت أمس الجمعة التصفيات النهائية للأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح النسخة الرابعة، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة في خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم الشاطئ به.

محافظ مطروح يهنى بعض قيادات المحافظة  لترقيهم الى مناصب قيادية

اشتعال النيران في أتوبيس وإنقاذ الركاب بمطروح

ويأتي انطلاق فعاليات التصفيات الداخلية بمطروح في إطار الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن التصفيات الداخلية تضم عدد الألعاب المشاركة في ختام الأولمبياد وهي ١٢ لعبة فردية وجماعية وعدد المشاركين على مستوى المحافظة ١٧٢٦٠ لاعبا مشاركا تم تسجيلهم، وعدد الفرق في مختلف الألعاب ٢٢٠١ فريق في مختلف الألعاب. 

وقد بدأت التصفيات علي مستوى إدارات الشباب والرياضة وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية ثم على مستوى المحافظة للوصول للفرق الممثلة للمحافظة في نهائيات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية نهاية شهر أبريل الجاري كما أعربت سيادته عن أمنيات لمحافظة مطروح بتحقيق أكبر عدد من الميداليات خلال التصفيات النهائية للأولمبيادخلال الفترة من 27/4/2023 إلى 2/5/2023.

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات ة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو: بعض أبناء الزمالك يفضلون مصلحتهم على النادي

برعاية مؤسسة أبو العينين.. السؤال 24 من وفوق كل ذي علم عليم

أحمد حاتم ضاحكاً : مش همثل كوميدي تاني .. فيديو

علامات ليلة القدر .. حقيقة ظهورها الليلة.. 8 بشارات تجعلك من الفائزين بثوابها

علي جمعة يبكي على الهواء لهذا السبب..فيديو

بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الليلة 25 في رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن أرز معمر بالخلطة| بأسهل الخطوات

شابة تتزوج من دمية زومبي ولديها أطفال من اللعب الأسفنجية.. ما قصتها؟

محمد رمضان وزينة ورامز جلال.. شاب يقلد أبرز شخصيات رمضان 2023

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

فيديو

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ