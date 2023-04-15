ميدو : على الدولة التدخل لحل أزمة الزمالك

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّ هناك صراعات تاريخية لأكثر من 25 سنة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، وهذه الخلافات مستمرة حتى اللحظة: "نادي الزمالك عنده فلوس في حسابات مش عارف يتصرف فيها بسبب الأستاذ ممدوح عباس الذي حجز على بعض الأرصدة البنكية".



وأضاف ميدو، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور وقناة النهار: “هذا الوضع ليس طبيعيا، والدولة يجب أن تتدخل في جلسة واضحة”.

أقرضها لنادي الزمالك

وتابع: ممدوح عباس له حق وأموال أقرضها لنادي الزمالك في وقت من الأوقات، والزمالك يجب أن يسدد أمواله حتى لا يظل موجودا في هذه الدوامة".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.