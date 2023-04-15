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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو: الزمالك اتظلم في البلد..وفيه نادي بياخد نسبة كبيرة من الرعاية والبث

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّه لا يجب على مسؤولي نادي الزمالك ترسيخ "تعرض النادي لمظلومية" لدى الناشئين والشباب، موضحًا: "عندما يتربى الشباب بهذا الشكل يكون لديهم أسهل عذر عند الخسارة".

وأضاف ميدو، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور وقناة النهار: “الزمالك مظلوم، الزمالك اتظلم في البلد دي لسنوات طويلة، اتظلم لأن الناس بتستسهل”.

 الرعاية وحقوق البث

وتابع: بالنسبة للناس إيه المشكلة لما نادي معين ياخد نسبة كبيرة من الرعاية وحقوق البث، رغم أن الكرة في حاجة إلى تسويق والعمل بشكل أفضل".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

بسمة وهبة نادي الزمالك احمد حسام ميدو قناة النهار الزمالك

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