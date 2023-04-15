أسعار حلاقة الشعر | لافتة تثير جدل واستياء رواد السوشيال ميديا

عبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فى محافظة الاقصر وبالتحديد مواطنو نجع علوان بمركز الطود بالأقصر عن استيائهم من أصحاب محلات الحلاقين بعد أن قاموا برفع أسعارهم.

وتداول المواطنون لافتة ذكر فيها اسعار الحلاقين وكانت كالتالى حلاقة عادى شعر بـ 40 جنيه و حلاقة عادى شعر ودقن بـ 50 جنيه وحلاقة شعر تدريج زيرو 50 جنيه وحلاقة شعر اطفال عادية بـ 20 جنيه ، حلاقة شعر أطفال تدريج 30 جنيه ، حلاقة ذقن 20 جنيه ، فرد شعر بـ 10 جنيه ، و مسك وش 10 جنيه ، و صبغة شعر 20 جنيه و استشوار شعر أطفال بـ 20 جنيه و استشوار شعر كبار 40 جنيه.