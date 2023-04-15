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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم أولى الندوات للنهوض بزراعة محصول القطن في الإسماعيلية

الفعاليات
الفعاليات

نظمت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق ندوة  حقلية بقرية جلبانة، تحت رعاية المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية،  والمهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية ،وتحت اشراف المهندس احمد سليمان البعلي مدير عام الإرشاد الزراعي، بحضور الدكتور سامي بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمحافظة الإسماعيلية، والمهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد عبد المقصود رئيس قسم الإرشاد الزراعي، والمهندس سيد عطية أخصائي زراعة المحاصيل الحقليةبالادارة، والمهندسة نسرين احمد عبد السلام اخصائي المحصول بالمديرية والمهندس عصام حمدان، وعدد كبير من المزارعين.

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تم من خلال الندوة  تقديم توصيات لمزارعي القطن منها الري المنتظم مع عدم التغريق والتعطيش وعدم الري وقت الظهيرة والري على فترات متقاربة وترشيد المياه واستخدام بدائل المبيدات والإحيائية لمقاومة الآفات الأولية  خاصة التدربس والمن.


وأشاد المزارعين بجودة التقاوي المعتمدة التي توفرها وزارة الزراعة  من خلال الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق ، والصنف المنزرع جيزة 94 من القطن طويل التيلة ، فهو صنف عالي الإنتاج يقومون بزراعته للعام السادس  على التوالي لأنه صنف ممتاز في الزراعة، ولم يحصل له الهياج الخضاري، فضلا عن أن إنتاجيته العالية ، وصنف مرغوب للتصدير.

وقال المهندس نفادي محمد  تم توفير تقاوي القطن  بالادارة صنف جيزة 94 طويل التيلة، وزن الشكارة 24 كيلو  تكفي لزراعة فدان واحد، بمتوسط 7 بذور في الجورة، ويتميز هذا الصنف أنه يلائم الأراضي الجديدة والمستصلحة والرملية ويتميز بانة مبكر في نضج، وأقل في التكلفة وانتاجيته تصل إلي 10 قناطير قطن، وصفاته الغزلية أو التيلة لونه أبيض وهذا اللون مفيد جدًا في التصدير للأسواق الخارجية، وللسوق المحلي كما أنه يتميز بالنعومة والجودة الأعلي، وبالتالي يقلل نسبة الفاقد في عملية التصنيع، ورتبتة عالية يعطي سعر أعلي، وبالتالي تلبي احتياجات المزارع والتاجر والمصدر للأسواق الخارجية، بمواصفاته الجيدة والمرغوبة.


وأشار إلى أن التقاوي والمبيدات مدعمة للمزارع من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.


وعن اهم المعاملات الاولية للزراعة اوضح المهندس محمد عبد المقصود الميعاد الامثل للزراعة بداية من اول ابريل لان درجة الحرارة علي عمق 20 سم بتكون 15 درجة مئوية لمدة 10 ايام متتالية ويتم تجهيز الارض بالتسوية بالليزر لاعطاء استواء للتربة توفر معايا 20% من مياة الري والتزحيف والتخطيط بمعدل 12 خط في الفصبتين ولو علي مصاطب 8 مصاطب في القصبتين واضافة سماد السوبر فوسفات بمعدل 3 شكاير للفدان قبل عملية التخطيط ومسافات الزراعة حوالي 25 سم من الجورة والاخري والري علي الحامي وبسرعة بعد الزراعة ب 20 يوم نروي رية المحاياة نعمل قبلها عملية الخربشة لتكسير القلاقبل وتنظيف الخطوط من الحشائش وتسليك الخطوط بعدها تتم عملية الحف علي اقوي نباتين في الجورة بعد تكوين اول ورقتين حقيقيتين ويتم تسميد الدفعة الاولي من السماد الازوتي بمعدل 30 كيلو ازوت للفدان.


وفي نهاية الندوة دارت مناقشات والاجابة علي استفسارات المزارعين ،  وأشادو  بالندوة  الحقلية وبدور الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

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وزارة الزراعة محافظة الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية محصول القطن توفير تقاوى

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