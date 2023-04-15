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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الممثل الأممي في السودان يدين الاشتباكات ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال

أرشيفية
أرشيفية

عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، مساء اليوم السبت، عن إدانته للاشتباكات الدائرة في السودان، ودعا الأطراف إلى الوقف الفوري للقتال.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للأمم المتحدة: "فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS) ، يدين بشدة المواجهات العسكرية في السودان".

ولفت البيان إلى أن بيرتس اتصل بالجانبين ودعا للوقف الفوري للقتال لضمان سلامة الشعب السوداني، وتجنيب البلاد الانجرار نحو المزيد من العنف.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت في وقت سابق، بيانًا حول أحداث اليوم بالبلاد، مؤكدة مواصلة حلقات التآمر والعدوان من قبل القوات المتمردة على الدولة والسيادة الوطنية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، قال بيان القيادة “إلى جماهير شعبنا الأبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله”.

وأضاف البيان “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة”.

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