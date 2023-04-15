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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشار موسع للفرق الطبية بمحيط الكنائس بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تزامناً مع قداس عيد القيامة تم متابعة انتشار الفرق الطبية بكنائس المحافظة، والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس،  لتقديم الخدمات الطبية للاقباط، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، مع خدمات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد ١٩، وتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان.

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وقام وكيل الوزارة بتهنئة الأقباط بعيد القيامة وعلي رأسهم نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، كما اطمأن علي الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، وحث المواطنين علي التبرع بالدم مع التأكيد علي مأمونية التبرع من خلال الفرق الطبية المدربة، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي

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