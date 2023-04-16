مسلسل بابا المجال الحلقة25|مصطفى شعبان يضحي بنفسه من أجل نسرين أمين

شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل بابا المجال أحداثًا مثيرة حيث يكتشف عزوز ورجب أن الآثار مدفونة تحت المسجد، فيما تدس حبيبة ومها دهب ومخدرات لجميلة التي تجسدها الفنانة نسرين أمين ، لكن زين الذي بجسده مصطفى شعبان يقول إنها تخصه ويضحي بنفسه من أجل نسرين أمين.

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.