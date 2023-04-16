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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحدي وكسب مال.. جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر لايف تيك توك

أم تحلق شعر ابنتها
أم تحلق شعر ابنتها عبر لايف تيك توك

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا صادمة لأم تحلق شعر ابنتها عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن هويتها أو هوية الفتاة، أو الدافع من حلاقة شعر ابنتها.

عبر تتبع الصور المتداولة، اتضح أنها جزء من بث مباشر بدء قبل أيام على تطبيق تيك توك، وظهرت فيه فتاة تجلس بين أيدي والدتها بينما تحلق شعرها بالكامل، لكن المقطع نفسه تم حذفه وغير متداول على أي منصة.

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انقسمت الآراء حول هذه الصور أن الأم ضبطتها بينما الفتاة ترقص أو تتحدث مع شاب ، وسبب آخر مختلفا، بأن خاضت الأم تحديا على تيك توك وبعد الخسارة نفذت حُكم بحلاقة شعر ابنتها.

وبحسب قناة الشروق، اتضح أن هذه الأم جزائرية وقامت بحلق شعر ابنتها الطفلة بواسطة آلة كهربائية، املا في كسب المزيد من المال عبر تيك توك.

وعن تحديات تيك توك، بينما يتابع الشخص مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك، يقترح عليه خوض التحديات عبر "تيك توك لايف"، ويفوز فيها الشخص الحاصل على أكبر عدد من الإعجابات.

وعندما يخسر لاعب عليه يطبق تحكيمات يطلبها الفائز أو من يهدي الخاسر الورود او الأموال، ويصل الأمر أحيانا إلى التقزز أملا في كسب المال.

واختلفت الآراء بين تشجيع الأم على هذا التصرف لأنها ضبطت ابنتها ترقص على تيك توك، وقالت كوثر: "الأم مدرسة إذا اعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، هذه هي الأم".

بينما غضب آخرون من الصدمة النفسية التي ستتعرض لها الطفلة، وقال متابع: "حطمتها مدى الحياة هذه ليست عقوبة بل جريمة، الأم مصدر الأمان والطفلة في سن المراهقة ومن واجبها تحمي الأبناء ولا تسبب لهم إحراج وعدم ثقة في النفس مدى الحياة".

مواقع التواصل الاجتماعي أم تحلق شعر ابنتها أم جزائرية

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