عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل أم كاميرا رقمية .. تسريبات تكشف عن هاتف متطور من شاومي

هاتف Xiaomi 13 Ultra
هاتف Xiaomi 13 Ultra

كشفت تسريبات جديدة المزيد من التقاصيل حول هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 13 Ultra، وهو يعد أفضل هاتف ذكي بكاميرا متطورة لعام 2023، حيث الشركة تركز بشدة على قدرات التصوير في الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تشير التسريبات إلى أن هاتف شاومي الرائد Xiaomi 13 Ultra، سيحتوي على 4 كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل، بما في ذلك كاميرا بمستشعر 1 بوصة وفتحة متغيرة.

سعر ومواصفات شاومي Poco C51.. موبايل شبابي ومميز

شاومي تطلق تحديث MIUI 14 لأكثر هواتف Note مبيعا.. سعر ومواصفات

 

صورة رسمية تكشف عن تصميم مميز لهاتف Xiaomi 13 Ultra

يشير منشور الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة شاومي Lei Jun إلى أن الملحق يجعل الهاتف يبدو وكأنه كاميرا رقمية، تتميز قبضة الكاميرا بزر مصراع مخصص، مما يجعل من السهل التقاط صور سريعة.

Xiaomi 13 Ultra

ويُعد ملحق قبضة الكاميرا بهاتف Xiaomi 13 Ultra إضافة مميزة، تجعل الهاتف أكثر راحة وملاءمة للاستخدام ككاميرا، وهي مفيدة بشكل خاص لفترات التصوير الطويلة، حيث يعزز ملحق قبضة الكاميرا من قدرات التصوير، مما يجعل الهاتف  أحد أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرات لعام 2023.

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، تشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xiaomi 13 Ultra سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ومن المحتمل أيضا أن يضم الهاتف مستشعر كاميرا Sony IMX989 مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع وعدسة تليفوتوغرافي وكاميرا زوم منظار على اللوحة الخلفية للجهاز كجزء من إعداد الكاميرا الرباعية التي صممتها شركة لايكا Leica الألمانية.

Xiaomi 13 Ultra

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيحتوي بطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

ومن المحتمل أن يتميز هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بإمكانيات تصوير فائقة مع ميزة التركيز التلقائي PDAF مع جميع المستشعرات في الكاميرات الأربعة ، بالإضافة إلى مستشعر dToF ثلاثي الأبعاد، مع دعم التقريب البصري OIS ، كما ستقدم الكاميرا الرئيسية دقة 200 ميجابكسل، مع 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.  

ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra، مزودا بنظام التشغيل Android 13 الذي يعمل بأحدث واجهة مستخدم تابعة للشركة MIUI 14.


وسيتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra، بشاشة منحنية من نوع E6 AMOLED بقياس 6.73 بوصة، تدعم دقة QHD +، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ومن المحتمل أن يباع سعر هاتف شاومي القادم Xiaomi 13 Ultra، حوالى 988 دولارًا أمريكيا (أي ما يعادل 30200 جنيه مصري)، ومن المقرر أن تعلن شاومي عن الهاتف يوم 18 أبريل المقبل.

شاومي Xiaomi Xiaomi 13 Ultra هاتف شاومي الرائد هاتف Xiaomi 13 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

موضوعات متعلقة

سعره مفاجأة.. أوبو تكشف عن هاتف 5G مميز بكاميرا 50 ميجابكسل

لو خايف من التجسس.. ميزة جبارة في واتساب تحميك من الهاكرز

نوكيا بتفرح الغلابة.. أرخص موبايل تاتش بـ2600 جنيه

سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip في الإمارات

لعشاق المغامرات الخارجية.. جوجل تضيف ميزات جديدة لـ خرائطها

تتجاوز 2000 دولار.. عملة إيثر المشفرة تخطف الأضواء من البيتكوين

لو عايز تعرف تليفونك متهكر.. ابحث عن هذه العلامات فورا

سعر ومواصفات iPhone 15 Ultra.. عملاق آبل القادم بميزات غير مسبوقة

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو: بعض أبناء الزمالك يفضلون مصلحتهم على النادي

برعاية مؤسسة أبو العينين.. السؤال 24 من وفوق كل ذي علم عليم

أحمد حاتم ضاحكاً : مش همثل كوميدي تاني .. فيديو

علامات ليلة القدر .. حقيقة ظهورها الليلة.. 8 بشارات تجعلك من الفائزين بثوابها

علي جمعة يبكي على الهواء لهذا السبب..فيديو

بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الليلة 25 في رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن أرز معمر بالخلطة| بأسهل الخطوات

شابة تتزوج من دمية زومبي ولديها أطفال من اللعب الأسفنجية.. ما قصتها؟

محمد رمضان وزينة ورامز جلال.. شاب يقلد أبرز شخصيات رمضان 2023

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

فيديو

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ