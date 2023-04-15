موبايل أم كاميرا رقمية .. تسريبات تكشف عن هاتف متطور من شاومي

كشفت تسريبات جديدة المزيد من التقاصيل حول هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 13 Ultra، وهو يعد أفضل هاتف ذكي بكاميرا متطورة لعام 2023، حيث الشركة تركز بشدة على قدرات التصوير في الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تشير التسريبات إلى أن هاتف شاومي الرائد Xiaomi 13 Ultra، سيحتوي على 4 كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل، بما في ذلك كاميرا بمستشعر 1 بوصة وفتحة متغيرة.

صورة رسمية تكشف عن تصميم مميز لهاتف Xiaomi 13 Ultra

يشير منشور الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة شاومي Lei Jun إلى أن الملحق يجعل الهاتف يبدو وكأنه كاميرا رقمية، تتميز قبضة الكاميرا بزر مصراع مخصص، مما يجعل من السهل التقاط صور سريعة.

Xiaomi 13 Ultra

ويُعد ملحق قبضة الكاميرا بهاتف Xiaomi 13 Ultra إضافة مميزة، تجعل الهاتف أكثر راحة وملاءمة للاستخدام ككاميرا، وهي مفيدة بشكل خاص لفترات التصوير الطويلة، حيث يعزز ملحق قبضة الكاميرا من قدرات التصوير، مما يجعل الهاتف أحد أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرات لعام 2023.

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، تشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xiaomi 13 Ultra سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ومن المحتمل أيضا أن يضم الهاتف مستشعر كاميرا Sony IMX989 مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع وعدسة تليفوتوغرافي وكاميرا زوم منظار على اللوحة الخلفية للجهاز كجزء من إعداد الكاميرا الرباعية التي صممتها شركة لايكا Leica الألمانية.

Xiaomi 13 Ultra

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيحتوي بطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

ومن المحتمل أن يتميز هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بإمكانيات تصوير فائقة مع ميزة التركيز التلقائي PDAF مع جميع المستشعرات في الكاميرات الأربعة ، بالإضافة إلى مستشعر dToF ثلاثي الأبعاد، مع دعم التقريب البصري OIS ، كما ستقدم الكاميرا الرئيسية دقة 200 ميجابكسل، مع 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra، مزودا بنظام التشغيل Android 13 الذي يعمل بأحدث واجهة مستخدم تابعة للشركة MIUI 14.



وسيتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra، بشاشة منحنية من نوع E6 AMOLED بقياس 6.73 بوصة، تدعم دقة QHD +، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ومن المحتمل أن يباع سعر هاتف شاومي القادم Xiaomi 13 Ultra، حوالى 988 دولارًا أمريكيا (أي ما يعادل 30200 جنيه مصري)، ومن المقرر أن تعلن شاومي عن الهاتف يوم 18 أبريل المقبل.