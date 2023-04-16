شيكابالا برفقة ميدو داخل الملعب: العالمي الجرئ

نشر محمود شيكابالا لاعب الزمالك تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

ونشر شيكابالا صورة له برفقة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وعلق: "العالمي الجرئ".

وهاجم أحمد حسام ميدو، بعض الجماهير التي قامت بسب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك خلال مواجهة الأهلي وفاركو في الدوري.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عايز أعرف شيكابالا عملكم ايه عشان تشتموه في الوقت الحالي؟ كان في قصة قبل كدة وانتهت لكن ايه الداعي، ايه المرض ده!"



وأضاف: "شيكابالا واحد من أحسن اللاعيبة اللي جات في تاريخ مصر لعبت كورة، سواء اتفقت أو اختلفت على شخصيته، وفي وقت أزمة النادي الأهلي وقت بورسعيد، أول واحد مد إيده وأول واحد قال اتبرع.. بطلوا لعب عيال صغيرة".

