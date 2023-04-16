الكرتونة ب 105 جنيهات.. أسعار البيض بالأسواق اليوم الأحد 16 إبريل

شهدت أسعار البيض ارتفاعا خلال أيام بسيطة ، وذلك بسبب عدة عوامل أثرت على أسعاره، منها ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق فى مصر، وكذلك عدم استقرار حركة الشحن والنقل بسبب الضغوط العالمية.

أسعار البيض في الأسواق

وسجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها.

بينما استقرت كرتونة البيض البلدي 104 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 105 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها..

البيض بوزارة الزراعة

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة بتخفيضات كبيرة تتراوح من 20 ل 40% ، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء.



ومن جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل قياسي، مؤكدًا أن هذا الأمر سلبي جدًا، وله تأثير على صناعة الدواجن والبيض مستقبلاً.

أسعار الأعلاف

وقال الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، إن سعر طن الصويا وصل إلى 42 ألف جنيه في السوق السوداء؛ وتكلفتها الطبيعية لا تتجاوز 22 ألف جنيه.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لو هناك إفراجات كافية ووافية في الأعلاف؛ لما وصلت الأسعار لهذا الحد؛ حيث يشهد السوق شحية ونقص كبير في الأعلاف، لافتًا إلى أن هذه الصناعة تحتاج لتوفير الأعلاف؛ ولا تقبل أنصاف الحلول.



وتابع أن السوق يحتاج إلى ضخ احتياطي أعلاف لمدة شهرين بالأسواق؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى أكثر من 50%.