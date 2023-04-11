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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك فى رمضان.. أومليت البيض بالبطاطس وفول بالطحينة وكوب زبادي

بيض أومليت
بيض أومليت

يقدم "صدى البلد" يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتقديم الخضروات وخصوصا الورقية والبروتين، في هذه الوجبة لتؤمن للجسم المياه والطاقة اللازمة في نهار اليوم التالي.

 وإليكم طريقة تحضير الفول بالطحينة مع البيض بالبطاطس..

المكونات أومليت البيض بالبطاطس

عدد 5 حبات من البيض.
½ كوب من الجبن الشيدر والموزاريلا.
عدد 1 ثمرة من الفلفل.
½ كوب من البقدونس المفروم.
عدد 1 حبة من البصل المفروم.
عدد 1 كوب السجق.

1 طماطم

1 فلفل رومي أو شطة حسب الرغبة
ملح.
فلفل أسود.
زيت.
علبة من القشطة.
عدد 1 كيلو من البطاطس المقشرة والمقطعة.

طريقة عمل بيض أومليت بالبطاطس

فى مقلاة عميقة نقوم بإضافة كمية من الزيت ونتركه حتى يصبح ساخناً ثم نقوم البصل المفروم وننتظر مرة أخرى مع التقليب ثم نقوم بإضافة البطاطس ونتركها لمدة 10 دقائق على درجة حرارة مرتفعة مع مراعاة التقليب من حين لآخر.
نقوم بإخراج البطاطس والبصل من الزيت ثم ندعهم جانباً في طبق آخر.

في وعاء آخر نقوم بإضافة البيض والقشطة والفلفل الأسود والملح مع الخفق حتى تتجانس المكونات.

في وعاء عميق آخر، نقوم بإضافة البطاطس والبقدونس والفلفل الأخضر وجبن الشيدر والموزاريلا والسجق.
نقوم بإضافة خليط البيض إلى خليط البطاطس والجبن.
نقوم بوضع مقلاة على درجة حرارة متوسطة ، ثم نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة وملعقة أخرى من الزيت.
ننتظر قليلاً حتى تذوب الزبدة ثم نقوم بإضافة خليط البيض والبطاطس
نقوم بتغطية المقلاة لمدة 5 دقائق على درجة حرارة متوسطة.
نقوم بقلب الأومليت على طبق ثم نقوم بإعادة الأومليت إلى المقلاة.
نترك خليط الأومليت لمدة 5 دقائق أخرى.
نقوم بتقديم الاومليت بجانب الخبز وبالهناء والشفاء.

مقادير فول بالطحينة

فول 

طحينة 

بصل 

طماطم 

كمون 

ليمون 

ملح ـ فلفل 

زيت 

كزبرة خضراء 


طريقة تحضير فول بالطحينة

* يوضع زيت في طاسة على النار.

* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.

* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.

* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.

* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا.

* ثم يقدم ساخنا بالهنا

وكوب زبادي .

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