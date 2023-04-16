برلماني: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا أن المجلس سيكون له آثار إيجابية على مستقبل الاقتصاد المصري.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يعد خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها، لاسيما وأن المجلس يكون تحت قيادة الرئيس السيسي ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية؛ الأمر الذي يؤدي إلى وجود قرارات سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.

وتابع النائب عمرو القطامي: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل الهامة التي تستهدف دعم الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية فضلا عن العمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار هو أنسب حل للأزمات الاقتصادية الحالية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، معقبا:"بل يعد الاستثمار بوابة العبور نحو التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة ".