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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام لأقل عيار بـ 1297.. تعرف على أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد   أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة استقرارا نسبيا خاصة الانخفاض الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس  ليستقر سعر عيار 24 حوالي 2,594 جنيها للجرام.

 

وتعد   أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

 

أسعار الذهب اليوم


وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :- 

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سعر الذهب اليوم الأحد 16-4-2023.. فيديو

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تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن


عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,594
عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,378
عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,270
عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,946
عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,513
عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,297
الاونصة بيع 80,327 شراء 80,682
الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,160
الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,594,286

 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب تراجعا بالبورصة العالمية بنسبة 0.2%، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عام لتلامس 2.048 ألف دولار خلال تعاملات الخميس، مبتعدة عن رقمها التاريخي بنحو 30 دولارًا والمسجل في أغسطس 2020.


ويأتي التراجع نتيجة ارتفاع الدولار، وعائدات السندات الأمريكية، بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة التضخم، ومن المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مايو المقبل.

فيما تراجعت أوقية الذهب  من 2.040 ألف دولار إلى 2.004 ألف دولار.


وبالنسبة إلي صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب فقد ارتفع بعد أن أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات الداخلة للصناديق خلال شهر مارس.
 

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أقل سعر لـ الذهب اليوم 16-4-2023

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أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو


وأشار التقرير الشهرى لمجلس الذهب العالمي إلى دخول تدفقات بمقدار 32 طن ذهب تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار قد تدفقت إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب خلال شهر مارس في أول تدفقات تدخل الصناديق منذ 10 أشهر.
 

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