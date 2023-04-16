الجرام لأقل عيار بـ 1297.. تعرف على أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة استقرارا نسبيا خاصة الانخفاض الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس ليستقر سعر عيار 24 حوالي 2,594 جنيها للجرام.

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

أسعار الذهب اليوم



وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-



عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,594

عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,378

عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,270

عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,946

عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,513

عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,297

الاونصة بيع 80,327 شراء 80,682

الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,160

الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,594,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب تراجعا بالبورصة العالمية بنسبة 0.2%، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عام لتلامس 2.048 ألف دولار خلال تعاملات الخميس، مبتعدة عن رقمها التاريخي بنحو 30 دولارًا والمسجل في أغسطس 2020.



ويأتي التراجع نتيجة ارتفاع الدولار، وعائدات السندات الأمريكية، بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة التضخم، ومن المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مايو المقبل.

فيما تراجعت أوقية الذهب من 2.040 ألف دولار إلى 2.004 ألف دولار.



وبالنسبة إلي صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب فقد ارتفع بعد أن أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات الداخلة للصناديق خلال شهر مارس.





وأشار التقرير الشهرى لمجلس الذهب العالمي إلى دخول تدفقات بمقدار 32 طن ذهب تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار قد تدفقت إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب خلال شهر مارس في أول تدفقات تدخل الصناديق منذ 10 أشهر.

