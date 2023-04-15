أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

قدم أحمد دياب مذيع “صدى البلد” تغطية عن أسعار الدولار والذهب حيث استقر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وبالتحديد في بنوك مصر والأهلي والمركزي.

بلغ سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي 30.83جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 15 إبريل فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وفي بنك مصر وفقاً لآخر تحديث سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع.

وعالمياً نلاحظ في تداولات اليوم هبوط مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بصورة قوية بنسبة 0.51% تقريبا، ليستقر قرب المستوى 101.016 نقطة.

وكشفت بيانات الإحصاء بالولايات المتحدة، عن سلبية بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنهاية مارس الماضي.