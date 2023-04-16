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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تماثيل ومقابر فرعونية.. خبير أثري يُعدد إنجازات البعثة المصرية في منطقة سقارة

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن منطقة سقارة تعتبر جبانة مدينة منف، ومنف هي أول عاصمة لمصر، مشيرا إلى أنه رغم تغير عاصمة مصر أكثر من 22 مرة، إلا أن منطقة سقارة لها أهمية كبيرة نظرًا لموقعها وحرص جميع الملوك على أن يكون لهم مقصورة أو مكان للدفن في هذه المنطقة.

وأضاف “شاكر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن البعثة المصرية الموجودة في منطقة سقارة جميع أفرادها مصريين، معقبًا: “بعثة مصرية خالصة”، وذلك بعد سيطرة الأجانب على علم المصريات لفترة طويلة.

وأكد أن البعثة المصرية أطلقت نتائج غاية في الأهمية منذ عام 2018، على رأسها اكتشاف مقبرة لكاهن من الأسرة الخامسة، ولم تكتفِ بذلك، حيث اكتشفت أيضًا 7 مقابر أخرى، بعضها في الدولة القديمة وبعضها في الدولة الحديثة.

وذكر أن الاكتشاف الأبرز حدث في عام 2019 عندما تم اكتشاف الحيوانات المقدسة، أما في 2020، فتم اكتشاف 100 تابوت مغلق من العصر المتأخر، والذي يُعد من أهم 10 كشوفات على مستوى العالم.
 

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