البابا تواضروس: مصر غنية بالبركات الروحية الكثيرة.. فيديو

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر غنية بالبركات الروحية الكثيرة، مؤكدا أن حضارة مصر ممتدة في جميع العصور، معقبًا: “نشكر الله على الإنجازات التي تم تحقيقها في مصر، وهي من أجل أبناء ومستقبل مصر”.

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته بمناسبة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية، أن المجتمع المصري كبير، ومصر هي قلب العالم، موضحا: "لما بنشوف خريطة العالم نجد أن مصر دائما في الوسط".

وأوضح أن مصر الدولة الوحيدة بالعالم مربعة الشكل على الخريطة، ما يوحي بأن نظرة المصري حيادية ومتعادلة في جميع الاتجاهات.

