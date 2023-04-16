عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى شفاء الأورمان: مصر نموذج فريد من نوعه في التعايش بين الأديان

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أرسل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأقباط مصر والعالم، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

محافظ الأقصر يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط

محافظ الأقصر يقدم الهدايا للأطفال المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد


ويعتبر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، واحدا من أكبر وأهم الداعمين لمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالصعيد ، حيث كان فى مقدمة داعمى المستشفي عند إنشائه.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مصر ستظل نموذجا فريدا من نوعه  فى التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية بين قطبيها، مشيرا إلى أن علاقة التآخي أصبحت نموذجا يحتذى به، موجها التهنئة والشكر للبابا تواضروس الثاني على كل ما قدمه لدعم المستشفى، مشيرا إلى أن كلماته خلال زيارته للمستشفى لا تزال راسخة فى الأذهان.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، زار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر لدعم المستشفى ودعم مرضى السرطان في الصعيد، وقال خلال الزيارة: «مستشفى شفاء الأورمان زهرة على جبين مصر، وتساعد المرضى بمنطقة جنوب مصر بحثا عن العلاج بالمجان وبجهود أهل الخير من المتبرعين».

الأقصر البابا تواضروس الأورمان قداسة البابا تواضروس مستشفى شفاء الاورمان بطريرك الكرازة المرقسية مؤسسة شفاء الأورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

بمناسبة شم النسيم غدا.. إجازة بأجر كامل للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

ذكر ومديح.. مسجد أبو الحجاج بالأقصر قبلة الصوفيين والمواطنين فى رمضان.. فيديو

رئيس جامعة الأقصر يشارك العاملين حفل الإفطار السنوي بالإدارة المركزية

رئيس جامعة الأقصر يزور كنائس الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محافظ الأقصر يقدم الهدايا للأطفال المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ الأقصر يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط

أسعار حلاقة الشعر | لافتة تثير جدل واستياء رواد السوشيال ميديا

الأقصر .. مستقبل وطن يكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا

موعد أذان المغرب بمحافظة الأقصر اليوم السبت

ترشيحاتنا

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

أحمد حسن: الأهلي يتلقى موافقة على حضور 20 ألف مشجع أمام الرجاء

29 أبريل.. محاكمة قاتلة طفل برميل المش في الأقصر

الجرام لأقل عيار بـ 1297.. تعرف على أسعار الذهب

الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

ما زلنا في الربيع.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا.. حواوشي التونة مع البطاطس المقرمشة

كهربا في ورطة.. هل يتخلى الأهلي عنه؟ إعلامي يكشف التفاصيل

طرق تمنعك من العطش بعد تناول الرنجة في رمضان

شاهد.. أول دراجة هوائية بعجلات مربعة

فيديو

مش هشتغل مع محمد سامى.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

500 يوم في كهف.. إسبانية تحقق رقما قياسيا في العزلة عن العالم

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ