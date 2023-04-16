مستشفى شفاء الأورمان: مصر نموذج فريد من نوعه في التعايش بين الأديان

أرسل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأقباط مصر والعالم، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



ويعتبر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، واحدا من أكبر وأهم الداعمين لمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالصعيد ، حيث كان فى مقدمة داعمى المستشفي عند إنشائه.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مصر ستظل نموذجا فريدا من نوعه فى التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية بين قطبيها، مشيرا إلى أن علاقة التآخي أصبحت نموذجا يحتذى به، موجها التهنئة والشكر للبابا تواضروس الثاني على كل ما قدمه لدعم المستشفى، مشيرا إلى أن كلماته خلال زيارته للمستشفى لا تزال راسخة فى الأذهان.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، زار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر لدعم المستشفى ودعم مرضى السرطان في الصعيد، وقال خلال الزيارة: «مستشفى شفاء الأورمان زهرة على جبين مصر، وتساعد المرضى بمنطقة جنوب مصر بحثا عن العلاج بالمجان وبجهود أهل الخير من المتبرعين».