البابا تواضروس: يجب تشجيع أولادنا بكلمة جميلة والابتعاد عن السخرية

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ إن أثناء تربيتنا لأولادنا يجب ألا نقتل فنونهم في مهدها أو نسخر منها مهما كانت بسيطة، يجب تشجيعهم من خلال التعليق بكلمة جميلة على الرسوم مع الاحتفاظ بها وتعليق جميل يشجع الطفل.

وأضاف البابا تواضروس خلال إلقاء موعظته بمناسبة عيد القيامة المجيد؛ أن الجميع يعلم نظرية الكوب المليان؛ فإذا نظرت للجزء المليان ستجده مليان وإذا نظرت للجزء الفارغ ستجده فارغ، مستشهدا بقصة عن مدير شركة أعطى درسا لموظفيه من خلال وضع نقطة سوداء في جانب لوحة بيضاء ولفت انتباههم أنهم نظروا للنقطة السوداء ولم ينظروا إلى المساحة الشاسعة البيضاء، موضحا أن المساحة البيضاء هي الإيجابية وألا نسخر من الآخرين بل ونشجعهم ونحفزهم وهذا المفهوم من ضمن أسس مفاهيم القيامة.