7 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت محشي ورق التوت؟

تتعرض الكثير من ربات المنزل والسيدات إلى الغش عند شراء ورق العنب، حيث ينتشر ورق التوت في الربيع ويتناوله الكثير بدلا من ورق العنب.

وقد يشبه ورق التوت ورق العنب ويتناوله الكثير، وهو من الأكلات المشهورة في فلسطين، ويتم سلق أوراقه أولاً ثم يتم حشوه بالأرز المضاف إليه الخضراوات الخاصة بالمحشي، مثل النعناع الجاف والبقدونس.

ورغم غش الكثير في ورق العنب، إلا أن فوائد ورق التوت لا تعد ولا تحصى، وفقا لـhealthsite.

ويفيد ورق التوت المصابين بمرض السكري وضغط الدم، ويساعد في علاج حالات فقر الدم، وأورام الحلق، واللثة، وله فعالية كبيرة في خفض درجة الحرارة، وتنظيم نسبة السكر في الدم.