عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت محشي ورق التوت؟

صدى البلد

تتعرض الكثير من ربات المنزل والسيدات إلى الغش عند شراء ورق العنب، حيث ينتشر ورق التوت في الربيع ويتناوله الكثير بدلا من ورق العنب. 

وقد يشبه ورق التوت ورق العنب ويتناوله الكثير، وهو من الأكلات المشهورة في فلسطين، ويتم سلق أوراقه أولاً ثم يتم حشوه بالأرز المضاف إليه الخضراوات الخاصة بالمحشي، مثل النعناع الجاف والبقدونس.

ورغم غش الكثير في ورق العنب، إلا أن فوائد ورق التوت لا تعد ولا تحصى، وفقا لـhealthsite.

ويفيد ورق التوت المصابين بمرض السكري وضغط الدم، ويساعد في علاج حالات فقر الدم، وأورام الحلق، واللثة، وله فعالية كبيرة في خفض درجة الحرارة، وتنظيم نسبة السكر في الدم. 

 

ورق التوت ورق العنب تنظيم نسبة السكر في الدم نسبة السكر في الدم محشي ورق التوت محشي ورق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

حكم قضائي بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

مش هشتغل مع محمد سامى.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

فرصة أخيرة.. محامٍ يوضح تحركات مرتضى منصور ليعود إلى رئاسة الزمالك

قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم .. كأنك تراه بعيون صحابته

انتخابات مجددة في الزمالك.. النتائج المترتبة على عزل مرتضى منصور

8 عقود من العمل.. ساعة المحلة تتوقف عن الدوران فجأة و«المرتب» السبب

الأكبر بعد بيج بن.. حقيقة عطل ساعة شركة غزل المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. مشروب سحري لعلاج نزلات البرد في يوم

7 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت محشي ورق التوت؟

ماذا يحدث عند تناول البصل مع الرنجة والفسيخ؟

التاريخ ينحاز للأهلي| هل يشكل الحكم خطورة بمباراة الشياطين الحمر والرجاء المغربي؟

فيديو

استمرار ارتفاع الحرارة.. والأرصاد تحذر من برودة الليل

تسريب الحلقة 25 من جعفر العمدة.. شوقي يكشف سر بلال شامة لمحمد رمضان

مش هشتغل مع محمد سامى.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

500 يوم في كهف.. إسبانية تحقق رقما قياسيا في العزلة عن العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ