وفقا لمشروع القانون الجديد.. 3 أسباب لفصل الطالب من الكلية العسكرية

حدد قانون رقم 150 لسنة 2022 بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، حالات فصل الطلاب من الكلية، وفي مقدمتها الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (10) لتقضي بأن يُفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

1 - الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

2 - حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية.

3 - حالة رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة.

ووفقا للمادة القانونية، لا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.

ويستهدف القانون مجلس النواب، حاليًا، وضع شروط جديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، وذلك في إطار التعديلات التي يقوم بها المجلس على قانون أكاديمية الشرطة، والتي تهدف إلى تطوير تشريعات وزارة الداخلية والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواطبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحب أنشطة الأكاديمية.

وبينت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون، الذي حصل على الموافقة المبدئية من مجلس النواب وفي انتظار الموافقة النهائية، أن الهدف من تعديل بعض شروط القبول للدراسة بـ كلية الشرطة، يأتي تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة؛ بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، ويستهدف كذلك إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية، ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.