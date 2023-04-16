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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء
ميناء

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 735 شاحنة و 28 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 400 شاحنة و25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع ، 335 شاحنة و3 سيارة. 


حيث تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Bos Angel وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتين امل ودليلة.

بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع.

ويشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1247 راكب بموانيها .
 

هيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء نويبع

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