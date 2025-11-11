قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على طاولة محافظ المنوفية

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، وذلك بحضور المهندسة علا محمد مدير عام إدارة أملاك الدولة ، الاستاذ يحي شكر مدير منظومة التقنين الالكترونية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي، وما تم إنجازه من ملفات البت والفحص والمعاينة، من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.

وأكد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة، مع العمل على إزالة أي معوقات ميدانية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد المحافظ على المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، والتعامل بحزم مع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة، خاصة التي لم تتقدم بطلبات تقنين، مشيراً إلى أهمية التنسيق الكامل بين جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وفرض هيبة الدولة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد سلم الأسبوع الماضي 22 عقد تقنين جديداً لواضعي اليد بعدد من مراكز المحافظة، ليصل إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن إلى 4588 عقداً بمراكز (السادات – شبين الكوم – منوف – الشهداء – أشمون)، وذلك في إطار حرص الدولة على توفيق أوضاع الجادين وطمأنة المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تقنين الاراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب

مسنون يضربون المثل فى الوطنية.. عم عبد الله يصر على التصويت رغم سقوطه

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد