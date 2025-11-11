مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على طاولة محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، وذلك بحضور المهندسة علا محمد مدير عام إدارة أملاك الدولة ، الاستاذ يحي شكر مدير منظومة التقنين الالكترونية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي، وما تم إنجازه من ملفات البت والفحص والمعاينة، من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.

وأكد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة، مع العمل على إزالة أي معوقات ميدانية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد المحافظ على المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، والتعامل بحزم مع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة، خاصة التي لم تتقدم بطلبات تقنين، مشيراً إلى أهمية التنسيق الكامل بين جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وفرض هيبة الدولة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد سلم الأسبوع الماضي 22 عقد تقنين جديداً لواضعي اليد بعدد من مراكز المحافظة، ليصل إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن إلى 4588 عقداً بمراكز (السادات – شبين الكوم – منوف – الشهداء – أشمون)، وذلك في إطار حرص الدولة على توفيق أوضاع الجادين وطمأنة المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة.