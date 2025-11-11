ثقافة المنوفية: تنظيم 52 نشاطا للارتقاء بالذوق العام وإثراء الوعي خلال شهر نوفمبر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ (52) نشاط ثقافي وفنى متنوع بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر نوفمبر 2025.

وأوضح ربيع الحسنين مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارى تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي ، ومنها " التغير المناخي في العالم من حولنا " بقصر ثقافة السادات ، ومحاضرة للشباب بعنوان " حقوق الطفل " ببيت ثقافة دنشواى ، وندوة بعنوان " ثقافة الحوار وقبول الاخرين " بمكتبة سمادون ، وندوة بعنوان " جهود الدولة المبذولة في التحول الرقمي داخل الهيئات الحكومية " ببيت ثقافة تلا ، و ندوة بعنوان أدب الأطفال في الأدب المصري " بقصر ثقافة شبين الكوم، ومحاضرة بعنوان " الطفولة والعنف" ببيت ثقافة بركة السبع ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.