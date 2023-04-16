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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: سنبذل جهودا أكبر لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر

سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ إن شهر رمضان يعد شهرا فضيلا يخضع فيه المسلمون للاختبار الجسدي والروحي، ومناسبة مهمة لإظهار التضامن والمحبة.

وأوضح سفير الصين على هامش الفعالية الخيرية تحت عنوان” الشعبان الصيني والمصري كتف في كتف“ ، التي تنظمها السفارة الصينية وغرفة التجارة الصينية بمناسبة حلول شهر رمضان إن  الاحترام المتبادل وحسن الجوار والوحدة وتبادل المساعدات من الفضائل التقليدية للأمة الصينية.

وتابع سفير الصين إن كلا الصين ومصر صاحبة نسمة كبيرة، وتضطلعان بالرسالة التاريخية المتمثلة في تحسين معيشة الشعب والمضيء نحو التحديث لافتا إلي أن مصر حققت في السنوات الأخيرة إنجازات سارة في القضايا الاجتماعية والمعيشية، خاصة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين معيشة الشعب لـ58 مليون مواطن مصري.

وأوضح  أن الحكومة المصرية نظمت مؤخرا معارض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار منخفضة احتفالا بحلول رمضان، وأطلق الرئيس السيسي شخصيا مبادرة كتف في كتف لتوزيع صناديق مواد غذائية على المواطنين، ولفتح منافذ البيع المنخفضة في المجتمعات المحلية وسوبرماركت.

وأكد أنه من أجل التفاعل مع مبادرة كتف في كتف بنشاط، تنظم السفارة الصينية وغرفة التجارة الصينية فعالية خيرية تحت عنوان” الشعبان الصيني والمصري كتف في كتف “ لتوفير الدعم على قدر استطاعتها، تعبيرا عن التبريكات الخالصة والمشاعر الصديقة التي يكنها الجانب الصيني تجاه الشعب المصري.

وأشار السفير إلى أن هذا العام يعد عاما تاسعا على التوالي ينظم الجانب الصيني فيه فعالية رمضانية خيرية، لافتا إلي أن السفارة هذه المرة ستوزع 7000 كرتونة رمضانية غذائية على أهالي 8 محافظات مصرية لتوصيل لهم الدفء والرعاية، متطلعين إلى قضاء شهر رمضان آمن وصحي وسليم مع الشعب المصري.
وأكد أنه  الصين ومصر تجمعهما صداقة تقليدية وشراكة استراتيجية شاملة متينة، قائلا :" أثق بأن العلاقات الصينية المصرية المتنامية والتعاون العملي العالي المستوى بين البلدين  سيأتي بالمزيد من الفوائد الملحوظة والملموسة على الشعبين. وستبذل السفارة الصينية بالقاهرة والشركات الصينية العاملة جهودا أكبر وملموسة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.

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