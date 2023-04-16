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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات السودانية: الجيش يتحكم في كل المواقع العسكرية بالعاصمة

أرشيفية
أرشيفية

قالت الاستخبارات العسكرية السودانية، مساء اليوم الأحد، إن الجيش السوداني يتحكم في كل المواقع العسكرية بالعاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع لا تزال تقاوم في بعض الجيوب بالعاصمة.


وأكدت الاستخبارات العسكرية السودانية، إن الجيش السوداني استخدم عددا قليلا من قواته بالمعارك الداخلية، وأن بقية قوات الجيش تؤمن البلاد، وفقا لما ذكره مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية.


وقبل قليل، أعلنت القوات المسلحة السودانية، سيطرتها على منطقة المسئولية لدى قوات الدعم السريع، وذلك عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.


وجاء في بيان القوات المسلحة السودانية، "الآن القوات المسلحة ببرج القوات البرية ترفع التمام بنظافة منطقة المسئولية حول القيادة العامة من فلول المتمردين، إنهاء التمرد".


وأكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قواته قادرة على التصدي لما يهدد الأمن الوطني.
وأضاف أن قوات الدعم السريع توهمت أن تكون بديلا عن الجيش.


وقبل قليل، قال الجيش السوداني: إن الاشتباكات لا تزال دائرة لكن الموقف يتجه للاستقرار.


وذكرت القوات المسلحة السودانية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قائد المليشيا المتمردة حميدتي قد هرب من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه.


وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق من اليوم، الأحد، سيطرته على قواعد ميليشيات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري والنيل الأزرق.

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