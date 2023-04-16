تنكروا في هيئة صحفيين.. شاهد لحظة قتل سياسي هندي وشقيقه على الهواء مباشرة

في مشهد مرعب قُتل سياسي هندي بالرصاص على الهواء مباشرة ، إلى جانب شقيقه في هجوم دراماتيكي شاهده الملايين.

كان السياسي ، عتيق أحمد وشقيقه أشرف أحمد ، برفقة الشرطة إلى مستشفى في الهند لإجراء فحص طبي ليلة أمس السبت (15 أبريل).

وأثناء توجهما إلى المستشفى ، قام ثلاثة رجال متنكرين في هيئة صحفيين باستهداف الشقيقين من مسافة قريبة في مدينة براياجراج بولاية أوتار براديش.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ستار"، تم تصوير الهجوم وتم الاقتراب من كلا الرجلين من قبل أطقم التصوير ، وتعتقد الشرطة أن المسلحين الذين قتلوا الرجلين كانوا يتنكرون كصحفيين ، حسب ما نقلته المرآة.

وسرعان ما استسلم الرجال للشرطة بعد إطلاق النار ، وكان أحدهم على الأقل يهتف "جاي شري رام" أو "حائل اللورد رام" ، وهو الشعار الذي أصبح صرخة معركة للقوميين الهندوس في حملتهم ضد المسلمين.