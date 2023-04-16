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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنكروا في هيئة صحفيين.. شاهد لحظة قتل سياسي هندي وشقيقه على الهواء مباشرة

لحظة قتل سياسي هندي
لحظة قتل سياسي هندي وشقيقه في لقاء تلفزيوني راءه الملايين

في مشهد مرعب قُتل سياسي هندي بالرصاص على الهواء مباشرة ، إلى جانب شقيقه في هجوم دراماتيكي شاهده الملايين.

كان السياسي ، عتيق أحمد وشقيقه أشرف أحمد ، برفقة الشرطة إلى مستشفى في الهند لإجراء فحص طبي ليلة أمس السبت (15 أبريل).

وأثناء توجهما إلى المستشفى ، قام ثلاثة رجال متنكرين في هيئة صحفيين باستهداف الشقيقين من مسافة قريبة في مدينة براياجراج بولاية أوتار براديش.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ستار"، تم تصوير الهجوم وتم الاقتراب من كلا الرجلين من قبل أطقم التصوير ، وتعتقد الشرطة أن المسلحين الذين قتلوا الرجلين كانوا يتنكرون كصحفيين ، حسب ما نقلته المرآة.

وسرعان ما استسلم الرجال للشرطة بعد إطلاق النار ، وكان أحدهم على الأقل يهتف "جاي شري رام" أو "حائل اللورد رام" ، وهو الشعار الذي أصبح صرخة معركة للقوميين الهندوس في حملتهم ضد المسلمين.

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