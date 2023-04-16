عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة ومقاومة السلطات فى 15 مايو

صدى البلد

قررت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات لجلسة 23 مايو للمرافعة .

"طعمة ليك مش لغيرك".. سيدة تنصب على ثلاثيني في 500 ألف جنيه

استمرار التحفظ على أموال المتهمين في منصة «هوج بول»

وكشف أمر الاحالة عن أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجني عليه "م.ح" بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير في إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.

مقاومة السلطات جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس استعراض القوة متهمين باستعراض القوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حكم عزل مرتضى منصور

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

موضوعات متعلقة

أنور هاشم خبير الأمن السيبراني: جوجل تعرف أسرار حياتك وعائلتك

"طعمة ليك مش لغيرك".. سيدة تنصب على ثلاثيني في 500 ألف جنيه

السجن 3 سنوات لشخص تعدى على آخر بمنزله وسرق أمواله في مدينة نصر

كانوا هيخلصوا عليها.. السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيدة بمدينة نصر

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بسرقة هاتف محمول في شبرا

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة في القاهرة

حبس شخص لسرقته 3 سيارات بأسلوب كسر الزجاج في القاهرة

السجن 5 سنوات لمتهمين لحيازتهم الحشيش وسلاح أبيض في مدينة نصر

ترشيحاتنا

الرقية الشرعية الصحيحة .. 4 آيات للتحصين من العين والحسد والسحر

الأسهم السعودية ترتفع بدعم من أسعار النفط

وقوع وفيات وإصابات.. حادث اختناق لعمال الدفع النفقي بين العزبتين القبلية والغربية بحلون

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

هل يسعى الزمالك لحرمان الأهلي من جماهيره بعد الهجوم على "شيكابالا"؟..تفاصيل

مكاسب معرض "رمسيس وذهب الفراعنة".. خبراء: يعطي دفعة بأرقام السياحة الثقافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنت بلبس العباية وأنزل اتخانق مع الستات.. 20 صورة لجورى بكر تضعها فى مأزق

نشرة المرأة والصحة|عادة شائعة في عمل الكحك تسبب أمراضا خطيرة.. وهذا ما يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر مع الفسيخ والرنجة

طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة اليابانية .. وبهذه الخطوات اصنعى دقيق الأرز

أكلات شم النسيم.. ما تأثير تناول البيض المسلوق على الجسم؟

فيديو

أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

السودان| دعوات دولية لوقف الاشتباكات.. واجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب مصري سعودي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ