استمرار التحفظ على أموال المتهمين في منصة «هوج بول»

أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بالتحفظ على أموال المتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “هوج بول”.

“هوج بول”

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال ضحايا منصة “هوج بول” في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش.

وجاء نص أقوال بعض الضحايا بأوراق القضية بأن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناءً على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول إلى 1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240 جنيها.

وكشفت أوراق القضية، أن هناك آلات يصل سعرها إلى 6 آلاف جنيه، وتدر دخلا مضاعفا، وكان القائمون على التطبيق يقدمون سجلا تجاريا بنشاطهم، وهو ما يدل على أنه حاصل على التراخيص اللازمة للعمل في ذلك المجال.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين في القضية أجانب ومصريون، والتسويق كان عبر الإنترنت، وحسابات بأرقام محافظ إلكترونية، كما أن التعامل كان من خلال التطبيق، ويتم وضع الأموال، وتأتي الأرباح بشكل يومي.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن أحد الضحايا قال: “اشتريت ماكينة بـ1600 جنيه مصري، سحبت منها مبلغا قدره 1000 جنيه، ثم دخلت بالإيداع على حاجة أكبر، ولكني كنت أشعر بالخوف”.

وقدم محامي ضحايا منصة “هوج بول”، مستندات لجهات التحقيق تفيد بالتحويلات المالية بين الضحايا والمتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “هوج بول”.

وجاء في التحويلات المالية، أن العملات تتراوح بين 4 و8 آلاف جنيه، وذلك عبر تحويلات رقمية من خلال فودافون كاش بتواريخ متفاوتة.

اتهامات

ووجهت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة اتهامات، منها تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت التحريات الأولية، في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق الربح عبر منصة “هوج بول”، أن المتهمين استدرجوا الضحايا عن طريق إيهامهم بالربح السريع عن طريق إيداع مبلغ مالي 1500 جنيه مقابل ربح مادي 4 آلاف جنيه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى 19 مليون جنيه.

كشف لغز هوج بول

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق “هوج بول” المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف القائمين على تطبيق “هوج بول” وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "95 هاتفا محمولا – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7 أجهزة حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنيه" – 41 كارتا ائتمانيا لبنوك بالخارج).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة)، والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة)، تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" (جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق تطبيق “هوج بول” بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.