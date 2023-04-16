متصلة: زوجى لا يعدل بيني والأولى..وأمين الفتوى: أجلي فكرة الطلاق

اشتكت متصلة تدعى أم فارس من القليوبية، حول إنها كانت متزوجة وطلقت ومعها طفلة، وتقدم للزواج منها رجل متزوج وعنده 5 أبناء، وتزوجت لكن بدأ يظلمها ولا يعدل بينها وبين زوجته ويهجرها بالأسابيع، وزوجته تؤثر عليه حتى يطلقها، ويريد أن يطلقها دون إعطائها حقوقها، ولا يشعر أنها زوجته، ولا تعرف ماذا تفعل وهى حامل الآن.

تعدد الزوجات

ورد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، على سؤالها قائلا: "والله الحقيقة أنا شايف تأجلى فكرة الطلاق خاصة فى ظل ظروف الحمل وتغير الهرمونات فى الشهر السادس، فهذا قد يكون له تأثير على علاقتكما الآن، بعد الولادة والزوج الكريم يشوف المولود، نشوف الحياة بينكم هتكون ازاى، ونقعد نشوف حياتنا تمشى إزاى".

الصمت عن الكلام عبادة تنجي من النار

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر من آفات اللسان، ووجه إلى فضيلة الصمت، مستشهدا بحديث الحديث النبوي حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته قيل لرسول الله ﷺ ما النجاة في الفتن؟ قال ﷺ املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك.

وأشار الطلحي، إن الصمت عبادة تنجو العبد لكنها نادرة فى زماننا، وعلينا أن نعبد الله بهذه العبادة حتى لا تصل بنا ألسنتا إلى النار، حيث قال: ﷺ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار، وقال ﷺ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.

واستكمل الطلحي، أن النبى حذرنا من سوء استخدام اللسان وأمرنا بعبادة الصمت حتى لا ننجو، حيث قال ﷺ يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.