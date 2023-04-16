نقابة الأطباء بالسودان : مقتل 5 مدنيين وإصابة 78 في اشتباكات اليوم

أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، بمقتل 5 مدنيين وإصابة 78 في الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقال المكتب الإعلامي للجنة في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك": "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".



وأضافت: "بلغ عدد الوفيــات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين في هذا اليوم 16 أبريل حتى ساعة صدور هذا التقرير :



(5) حالات وفاة و(78) حالة إصابة بين المدنيين من بينها حالات غير مستقرة".

وجاء في التفاصيل التالي :

مدينة الخرطوم:

-(1) حالة وفــاة.

-(26) إصابة.

مدينة بحري:

-(2) حالة وفــاة.

-(42) إصابة.

مدينة نيــالا:

-(2) حالة وفــاة.

-(7) حــالات إصابة.

مدينة الأبيــض:

-(3) حــالات إصابة.



ونوهت اللجنة إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.