نقابة الأطباء بالسودان : مقتل 5 مدنيين وإصابة 78 في اشتباكات اليوم

أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، بمقتل 5 مدنيين وإصابة 78 في الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المكتب الإعلامي للجنة في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك": "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".
وأضافت: "بلغ عدد الوفيــات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين في هذا اليوم 16 أبريل حتى ساعة صدور هذا التقرير :
(5) حالات وفاة و(78) حالة إصابة بين المدنيين من بينها حالات غير مستقرة".
وجاء في التفاصيل التالي :
مدينة الخرطوم:
-(1) حالة وفــاة.
-(26) إصابة.
مدينة بحري:
-(2) حالة وفــاة.
-(42) إصابة.
مدينة نيــالا:
-(2) حالة وفــاة.
-(7) حــالات إصابة.
مدينة الأبيــض:
-(3) حــالات إصابة.
ونوهت اللجنة إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.