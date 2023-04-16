الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ مسابقة فنية في الشعر والزجل

نفذ النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة في فن كتابة الشعر والزجل والقصة القصيرة لاعضاء النادي الثقافي بمركز شباب القباحي الغربي والذي تنفذه ادارة تنمية الشباب بالمديرية وقام بالتحكيم الاستاذ ابراهيم عبدالخالق .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و صلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة .



والجدير بالذكر أن النادي الثقافي هو ضمن المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة ( الادارة المركزية لتنمية الشباب ) ويهدف الي رفع المستوي الثقافي والفني والوعي الديني لدي الشباب والنشء وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التي يقدمها النادي الثقافي .



وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب و جيهان عبدة مدير ادارة تنمية الشباب و عمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر و الكلاوتي محمد عمرة مشرف النادي الثقافي و رفيدة احمد زيدان مشرف المركز وفريق عمل مركز شباب القباحي الغربي.