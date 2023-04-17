وقائي السويس ينظم حملات رقابية علي المنشآت الغذائية ومحال تصنيع وبيع الأسماك المملحة

قام فريق مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بالسويس برئاسة الدكتوة ماري صبحي ، بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ تداول الغذاء ومحال تصنيع وبيع الاسماك المملحه والفسيخ بالاسواق وذلك قبل أعياد شم النسيم ، للإطمئنان علي سلامة الأغذية قبل تقديمها للمواطنين ومتابعة طرق حفظها بطريقة امنه للمستهلك والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها.



جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتشديد علي إحكام الرقابة علي الأغذية، ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وفي إطار الاستعدادات لاعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، وبناءآ على توجيهات الدكتوة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس.

وجهت الدكتورة أمل رشدى بتشكيل غرفة عمليات تكون متواجده غدا الاتنين برئاستها لتلقي اى بلاغات عن حوادث او حالات تسمم والتعامل معها والتحرك السريع.

كما وجهت بمرور الفرق الإشرافية بالمديرية علي جميع المنشات الصحية التابعة للتأكد من سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات فضلا عن جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف ورفع درجة الاستعداد خلال الأعياد.