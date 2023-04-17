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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لامسلوق ولا مقلي.. البيض المخلل يشعل السوشيال ميديا في شم النسيم

صدى البلد

يعد البيض هو أحد الأكلات المعروفة لشم النسيم وقد تصدر البيض المخلل تريند السوشيال ميديا بعد انتشار طرق عمل البيض المخلل 

 

وتعد طريقة عمل "البيض المخلل" من الطرق الجديدة والمبتكرة واليكم خطوات عمله
 

المقادير:

١٠ بيضات مسلوقة ومقشرة
1/4 رأس ثوم مقطع حلقات
بصلة صغيرة مقطعة شرائح
1/2 معلقة صغيرة فلفل حب
ملعقة صغيرة زعتر جاف
زيت زيتون
خل
ملح "حسب الرغبة"

لتلوين البيض:

للون الفوشيا سنضيف البنجر
للون الأحمر نضيف بابريكا حلوة
للون الأصفر نضيف الكركم

طريقة الإعداد:

- نقوم برص البيض فى برطمان بالتبادل مع حلقات الثوم والبصل ويجب أن يكون ملاصق لبعضه.
- نقوم بتحضير التتبيلة بمزج 1/2 لتر ماء مع الخل، التوابل
- نقوم بإضافة ماء التتبيله إلى البيض إلى أن يملئ البرطمان
- وعلى الوجه نضع زيت الزيتون
- نغطى البرطمان جيدًا ويوضع فى الثلاجة لمدة من 3 أيام إلى أسبوع
- يقدم البيض المخلل مع أطباق اللحوم، الدجاج، الفول، السندويتشات

ملحوظة:- نؤكد يجب حفظ البرطمان في الثلاجة ..لأن تناول البيض المخلل المحفوظ في درجة حرارة الغرفة قد يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

 

طريقة عمل البيض البيض المخلل بيض مخلل بيض البيض

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