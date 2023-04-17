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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخفيفا على اولياء الأمور.. مدرسة دولية ترفض زيادة المصروفات السنوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اعلنت احدى المدارس الدولية بمحافظة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على جروباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، خبرا سارا لجميع اولياء الامور بشأن  بالعام الدراسي القادم 2023 / 2024

حيث قررت المدرسة الدولية التي تدعى مدرسة الريتاج بمحافظة القاهرة اطلاق مبادرة بعنوان عائلة واحدة  تقديرا ا للظروف الاقتصادية و تخفيفا على ولي الامر 

واوضحت المدرسة الدولية  ان هذه المبادرة تنص على عدم تطبيق الزيادة السنوية في مصروفات العام الدراسي القادم 2023 / 2024

حيث قالت المدرسة الدولية  في بيان رسمي لها : تبقى المصروفات كما هي العام القادم من باب تضامن المدرسة مع اولياء الامور تحت شعار “عائلة واحدة”

 وقد تلقى اولياء امور طلاب المدرسة الدولية   هذا القرار بترحاب شديد ، مشيدين بهذا الموقف النبيل من ادارة المدرسة الدولية الذي يدل فعلا على انها تتعامل مع اولياء الامور في ظل الظروف الحالية على انهم عائلة واحدة بالافعال وليس الاقوال 

وكانت قد نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المدارس الخاصة والدولية بكافة انواعها بعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة لمدرسة سوى 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة ان يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) علي أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر ، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.

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