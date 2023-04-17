أمريكا.. مئات المراهقين ينشرون الفوضى وسط مدينة شيكاغو ..فيديو وصور

نشر مئات المراهقين فوضي عارمة قرب حديقة الألفية، وسط شيكاغو، ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية حتي أن السياح هربوا من منطقة التجمع سريعا.

قام المراهقون بالعديد من أعمال العنف والبلطجة بما في ذلك اختراق حواجز الحديقة والركوب فوق حافلات وحرق عشرات السيارات، من بينها سيارة Tesla تبلغ قيمتها حوالي 120،000 دولار.

أظهرت لقطات فيديو مروعة نشرتها صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين، إصابة صبيان يبلغان من العمر 16 و 17 عاما بجروح ناجمة عن أعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفي و حالتهما مستقرة.

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وأعتقلت شرطة شيكاغو ما مجموعه 15 شخصا و9 بالغين و6 أطفال على خلفية أعمال الشغب بوسط المدينة الأمريكية بتهم تتعلق بسلوك طائش، إضافة إلى تهمة الاستخدام غير القانوني لسلاح موجهة لصبي يبلغ من العمر 16 عاما، بينما اتُهم شخص بالغ بحيازة سيارة مسروقة.

وقال شاهد مجهول لشبكة NBC News: “الذي حدث الليلة الماضية، أمر مفجع، الأطفال يتقاتلون، يطاردون بعضهم البعض، بعضهم يحمل أسلحة، وهذا مؤسف جدا”.

ووفقا لشبكة NBC Chicago، عمل الضباط على إخلاء التجمع المعرف باسم “اتجاهات المراهقين” حيث أظهر مقطع فيديو عشرات من رجال الشرطة يصطفون في الشارع بالقرب من واشنطن وولاية ستيت.

من جانبه، أصدر عمدة شيكاغو لوري لايتفوت، والعمدة المنتخب براندون جونسون بيانا، جاء فيه: " بينما تجمع العديد من الشباب لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالطقس، كان بعضهم متورطا في"سلوك متهور وغير محترم وغير قانوني".

وأضاف بيان رئيس البلدية جزئيا: “لا يمكننا ولن نسمح لأي من ساحاتنا العامة بأن تصبح منصة للسلوك الإجرامي، والأهم من ذلك، يجب على الآباء والأوصياء أن يكونوا مسؤولين عن أفعال أبنائهم وغرس القيم المهمة لاحترام الناس والممتلكات من المنزل”.

أمريكا..مئات المراهقين يثيرون الزعر وسط مدينة شيكاغو

أمريكا..مئات المراهقين يثيرون الزعر وسط مدينة شيكاغو

أمريكا..مئات المراهقين يثيرون الزعر وسط مدينة شيكاغو

أمريكا..مئات المراهقين يثيرون الزعر وسط مدينة شيكاغو

أمريكا..مئات المراهقين يثيرون الزعر وسط مدينة شيكاغو

أمريكا..مئات المراهقين يثيرون الزعر وسط مدينة شيكاغو

أمريكا..مئات المراهقين يثيرون الزعر وسط مدينة شيكاغو