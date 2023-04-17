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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة شاب مصري يبدع في الرسم بالمقلوب.. ويل سميث أشاد به

الرسام ألبير مجدي
الرسام ألبير مجدي

روى الرسام ألبير مجدي، تجربته مع الرسم حتى أبدع في فن الرسم بالمقلوب مما حاز إعجاب الفنان العالمي ويل سميث.


وقال ألبير مجدي خلال استضافته مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إنه بدأ الرسم بعمر 8 سنوات، وكانت عبارة عن «شخبطة»، لكن بتشجيع أسرته وأصدقائه استمر حتى شارك في مسرح الكنيسة التي ساهمت في شهرته.


وأشار إلى أنه رسم صورا لمشاهير وشخصيات عالمية، يُعد أبرزهم نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مضيفا أنه رسم صورة أيضا للفنان العالمي ويل سميث، وقد لاقت انبهاره وإعجابه حتى أنه شارك الصورة عبر صفحاته وكتب عليها بقلم شاب مصري.


وعن سبب تحوله للرسم بالمقلوب، قال إنه بدأ برسم أشياء بسيطة وكان ينسخ الرسومات في بادئ الأمر حتى أتقن الرسم ثم مع مشاركاته في المسابقات كان ضروري أن يستطيع إقناع الجمهور ولجنة الحكام بأنه رسام مختلف مما دفعه للرسم بالمقلوب بعد مشاهدته فيديوهات عبر يوتيوب، لافتا إلى أنه لم يدرس الرسم لكنه حاليا يعطي دروسا للطلاب والراغبين في إتقان الرسم.
 

 

ألبير مجدي الرسم الرسم بالمقلوب صباح البلد صدى البلد

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