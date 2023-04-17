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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

خناقة جعفر العمدة
خناقة جعفر العمدة وشوقي فتح الله

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تسريبه من كواليس تصوير مشهد خناقة جعفر العمدة مع شوقي فتح الله  ظ ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان .

تسريب خناقة جعفر العمدة مع شوقي فتح الله 

وبعد ان حقق مسلسل جعفر العمدة نجاحا كبير على مستوى لوطن العربي بات المشاهدين ينتظرون احداث المسلسل بفارغ الصبر لمشاهدة حلقة انتقام جعفر العمدة من من تسبب في خطف ابنه ومشهد خناقته مع بيت فتح الله الذين ظلوا طيلة احداث المسلسل يدبرون له المكائد حتى يجلبون له الحسرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

خناقة جعفر العمدة وشوقي فتح مشهد خناقة جعفر العمدة وشوقي مسلسل جعفر العمدة

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