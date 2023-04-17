عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الإسلام كما رآه الآخرون».. كتاب يرصد ردود الأفعال المتفقة والمتباينة لأتباع الديانات

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن المركز الأكاديمي للأبحاث ترجمة عربية لكتاب «الإسلام كما رآه الآخرون»، من تأليف روبرت هويلاند، وترجمة هلال محمد الجهاد.

يتناول الكتاب اكثر من مئة نص بـ12 لغة من الشعوب المجاورة والمعاصرة للمسلمين عن الإسلام والمسلمين في اول 150 سنة، كما علّق الكثيرون، إنه قد لا يوجد كتاب الى حتى الآن اهم واشمل من هذا الكتاب في هذا المجال.

الكتاب دراسة موسوعية تجمع ما كتب عن الإسلام من نصوص باثنتي عشرة لغة في أول مئة وخمسين سنة من تاريخه وتمارس عليها التحليل التاريخي بمنهجية صارمة، ومنظور موضوعي مدعوم بمئات المصادر الأولية والدراسات والبحوث الأكاديمية، وهذه النصوص مصنفة إلى أنواع منها التنبؤات والرؤى والمناظرات والحوليات والتواريخ والسير وأدب الرحلات والمراسلات والتشريعات والشهادات، فضلاً عن الآثار والنقوش والبرديات والعملات ليشكل مشهداً تاريخياً بانوراميا يكشف عن الطروحات والتصورات والمواقف التي تضمنتها هذه النصوص.

ويرصد الكتاب ردود الأفعال المتفقة والمتباينة لأتباع الديانات على الإسلام بوصفه دينا بدأ يفرض نفسه عقيدة وشريعة ووجوداً سياسياً على عالمهم خلال مدة قصيرة، فاضطروا للدخول في صراع معه أحيانًا، أو حوار في أحيان أخرى، مما انعكس في هذه النصوص، ورسم خطا بيانيا لتطور العلاقة التفاعلية بين المسلمين وغير هم على الأصعدة كافة.

من جهة أخرى، يجيب الجهد النقدي الفريد الذي يقوم به المؤلف في هذا الكتاب عن مجموعة من الأسئلة الكبيرة التي تتعلق بطبيعة النصوص المدروسة وأصالتها وسياقاتها الدينية والثقافية لكي يمنح الفرصة للباحثين والمهتمين لتقويم هذه النصوص وتحديد قيمتها العلمية والتاريخية والكشف عن البنى الفكرية المستحكمة التي شكلتها، والمواقف الموضوعية أو المسبقة التي كانت وما تزال تفرض نفسها على المنظورات الدفاعية العقائدية للإسلام في الأوساط الدينية المختلفة. 

ويتضمن الكتاب نصوصاً نادرة ذات صلة ألحقت به، ويضيف فهرسين موسعين شاملين يجمع فيهما كل المصادر العربية وغير العربية حول موضوع الكتاب، ليحصر هذه المصادر ويجعلها متاحة من أجل دارسي التاريخ الإسلامي المبكر.

ويحدد هويلاند فعليا كل نص ذي صلة، ويقدم نقدا نصيا مناسبا لتصورات غير المسلمين عن الإسلام، ومعالجته للنصوص حكيمةً ونزيهة ومعقدة واستفزازية ومفيدة للغاية.

الكتاب يجمعُ كما هائلاً من المصادر الثانوية من ميادين واسعة متنوعة، وهو جرد وتحليل ضخم لهذه المصادر غير الإسلامية، ولم يعد ميدان دراسة تاريخ الإسلام كما كان إطلاقا.

المركز الأكاديمي للأبحاث تأليف روبرت هويلاند الإسلام كما رآه الآخرون وترجمة هلال محمد الجهاد الشعوب المجاورة والمعاصرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

مفاجأة في سعر الذهب خلال شم النسيم .. تفاصيل

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

ترشيحاتنا

35 طالبا بـ9 مدارس | ننشر تفاصيل البعثة التعليمية المصرية في السودان

أستاذ فلك: علميا لا يمكن إثبات مواعيد ليلة القدر

تحرك برلماني عاجل لـ إعفاء أبناء الشهداء من مصروفات أكاديمية الشرطة

بيان من 10 نقاط.. السودان يرفض التدخل الخارجي.. ويعلن: الحل عسكري فقط

أعمال ليلة القدر وسننها المهجورة .. 8 أمور لا تغفلها حتى أذان الفجر

رضا حجازي يجري اتصالا للاطمئنان على البعثة التعليمية المصرية في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

أقل مجهود وتكلفة.. طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

لا تتجاهلها.. علامة تظهر لطفلك تشير إلى مرض خطير ومميت

وداعا جوليا وبنات ألفة.. أبرز المشاركات العربية في مهرجان كان السينمائي 2023

فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

عيار الذهب فلت.. الجرام وصل 2350 جنيها بدون مصنعية وهذا موقف الدولار

طقس شم النسيم.. ارتفاع درجة الحرارة وتحذير من البرودة في المساء

دفعت تمن جمالي ومش بفكر في عمرو دياب .. رد شيرين على زواجها من الهضبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ