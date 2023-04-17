مشهد مبهج.. حفظة القرآن يحضرون مباراة كرة بالمغرب فهل فاز فريقهم؟

شهد ملعب “ابن بطوطة” في مدينة طنجة المغربية، يوم أمس الأحد (16 أبريل)، خلال المباراة التي جمعت اتحاد طنجة بفريق أولمبيك خريبكة حضور مجموعة من حفظة القرآن ما أثار إعجاب عدد من المغاربة.

وأظهرت عدسات الكاميرا خلال المباراة المذكورة حضور عدد من حفظة القرآن في مدرجات ملعب “ابن بطوطة”، حيث عبّر مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بهذه الخطوة، وذلك وفق ما نشرته عدد من الصحف المغربية.

وأشاد مغاربة بحضور الأطفال، حيث كتب إحدى المعلقين “حفظة القرآن الكريم يتواجدون اليوم في مدرجات ملعب ابن بطوطة في مباراة اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة بالدوري المغربي… في مشهد مبهج”.

وعلق آخر “ما شاء الله، صورة اليوم من ملعب ابن بطوطة خلال مباراة اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكةما شاء الله ما شاء الله تبارك الله حضور حفظة القرآن الكريم في ملعب طنجة والله العظيم من أروع ما شاهدت اليوم صورة لشباب حافظ للقران الكريم وارتباطهم بالرياضة هؤلاء من نفخر بهم”.

وجاء في تعليق آخر “أطفال مدينة طنجة حفظة القرآن يزينون مدرجات ملعب ابن بطوطة في مشهد مميز”، فيما كتب آخر “ما شاء الله حضور حفظة القرآن الكريم في ملعب ابن بطوطة بطنجة”.

يشار إلى أن المباراة المذكورة عرفت فوز اتحاد طنجة بثلاثة أهداف دون رد، برسم الجولة الـ23 من البطولة الوطنية الاحترافية.