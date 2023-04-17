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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حدائق أشمون جاهزة لإستقبال زوار عيد الفطر في المنوفية.. صور

حدائق ومتنزهات محافظة
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، تجهيزات وإستعدادات حدائق أشمون لإستقبال زوارها من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك ، مشيراً أن أشمون يوجد بها حدائق نموذجية كحديقة الطفل وحديقة الورد ، وحديقة أبو رقبة وحيث أن هذه الحدائق مزودة بكافة الإمكانيات وتم توفير كافة إحتياجات الزوار لتكون جاهزة دائما لإستقبال المواطنين.

 وأكد أن رئاسة مركز ومدينة أشمون تحرص دائما علي الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لهم من خلال المتابعة المستمرة لأعمال النظافة  والتجميل وقص وتهذيب ورش الأشجار والنباتات وغسيل الأرصفة والبلدورات وتنظيف دورات المياه ومقاعد الزوار والبرجولات ،والمتابعة الدورية لصيانة الألعاب الخاصة بالأطفال.

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 واضاف النمر أيضاً علي المتابعة الدورية لأعمال الرش والتطهير والتعقيم للحديقة قبل وأثناء وبعد إستقبال الزوار حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

واشار النمر أن ما تم إنجازة من تطوير الحدائق والمتنزهات جاء لتوفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من أبناء مركز أشمون وتوفير سبل الراحة لهم والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدماً التهنئة لأهالي مركز أشمون بحلول عيد الفطر المبارك أعادة الله علي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية
عيد الفطر الحدائق والمتنزهات المنوفية محافظة المنوفية حديقه الطفل مدينة اشمون

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