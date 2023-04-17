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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري ووزيرة الخارجية الفرنسية يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان

أرشيفية
أرشيفية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك للتشاور وتبادل التقييم بشأن التطورات الجارية في السودان .

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزيرة خارجية فرنسا أعربت خلال الاتصال عن قلق بلادها العميق نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها المتفاقم على أرواح وسلامة المدنيين.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، اتفق الجانبان على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في أقرب وقت وحل الخلافات بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات، بما يحقن دماء الشعب السوداني، ويعيد البلاد للمسار السياسي السلمي.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في هذا النزاع بصورة تفاقم من حدته، وبما يسهم في استعادة السودان لأمنه واستقراره في أقرب وقت.

وحرص الوزير شكري، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي، على إحاطة نظيرته الفرنسية بالجهود التي تبذلها مصر من اجل وقف النزاع الجاري، بما فى ذلك نتائج وتوصيات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير.

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