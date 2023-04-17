بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الداخلية: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارتين استثنائيتين) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/4/2023 على أن تُستكمل بعد انتهاء الإجازة الرسمية حتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023 ولا تحتسب الزيارتان الاستثنائيتان المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1444هـ وذكرى عيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل لعام 2023م وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات..