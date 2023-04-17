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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوزان نجم الدين "جواهر" تحيّر الجمهور بين كاره وعاشق

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

عرضت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "مربى العز" ومازالت الفنانة سوزان نجم الدين تتصدر التريند وتعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر تفاعلا مع الشخصية الشريرة التي تلعبها.

وتصدر الخطة المحكمة التي قامت بها جواهر والتي تلعب دورها سوزان نجم الدين تساؤل الجمهور حول نهاية أحداث المسلسل، فيما أعرب أخرون عن حبهم لنظرات الشر التي تراها في أعبن جواهر، مشيرين أن سوزان قدمت الدور بإجادة كبيرة .

فيما أبدى أخرون اعجابهم بالعمل وخاصة سوزان نجم الدين، والتي كانت من أسباب عودة الجمهور لمشاهدة أعمال البيئة الشامية والتي كان قد ابتعد الجمهور عن مشاهدتها منذ فترة، معتبرين أن قدرة سوزان في اجتذاب تعاطف الجمهور للشخصية رغم شرها يستحق الإشادة.

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وتدور أحداث المسلسل حول «جواهر» التي تبث الفتنة بين الثلاث حارات  وهي: حارة الورد، وحارة المشرقية، وحارة العسلية، حيث لكل حارة زعيم وستحاول سوزان نجم الدين أن تستعيد ملك والدها بعد أن سجن وتعرضت هي وأشقاؤها للتنمر والنبذ، إذ تحيك خطة مكتملة الأركان من أجل استعادة عز وملك والدها.

"مربى العز" تأليف على الصالح، وإخراج رشا شربتجى، بطولة سوزان نجم الدين، عباس النورى، محمود نصر، أمل عرفة، نادين خورى، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادى صبيح، حسن خليل، وآخرين

مسلسل مربى العز سوزان نجم الدين الفنانة سوزان نجم الدين عباس النوري محمود نصر

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