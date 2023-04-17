كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة

سجل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني في مرمى سموحة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع كهربا لاعب الأهلي أن يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة الثانية أهدر محمود عبد المنعم كهربا فرصة هدف التقدم للأهلي، بعد أن مرر له أليو ديانج كرة رائعة داخل منطقة الجزاء سددها بشكل جيد ولكن تألق الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الذي أنقذ شباكه.

وحاول سموحة أكثر من مرة الوصول لمرمى الأهلي عن طريق الكرات الطويلة ولكن استقرت جميع الهجمات بين يدي محمد الشناوي حارس الأهلي.

ولم يتمكن أحد الفريقين من السيطرة على مجريات المباراة، وتبادل الهجمات كان الشكل الواضح في أول 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 25 من عمر المباراة نظم الأهلي هجمة عن طريق كهربا الذي توغل ومرر كرة بين أقدام دفاعات سموحة وتسلمها شريف الذي مررها ولكن ابتعدت عن بيرسي تاو الذي لم يتمكن من العودة للهجوم.

سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة ليست قوية بعد ابعاده كرة حسام حسن لاعب سموحة بوجهه.

انفرد حسام حسن لاعب سموحة بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي تصدى للكرة بشكل رائع ولكن ارتطمت الكرة بوجهه وسقط أرضا.

وطالب الشناوي باستدعاء الجهاز الطبي وبالفعل تواجد الجهاز الطبي للأهلي للاطمئنان على الشناوي، وتم علاجه واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل من الضائع في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني

خط الوسط :مروان عطية واليو ديانج وعمرو السولية

خط الهجوم : محمد شريف وبيرسي تاو وكهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وقفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وكوكا ومحمد أشرف

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي:-

الهاني سليمان و أحمد حكم ومحمد سعيد ودكوا دودو وأحمد جمال ومالك بعبوي وأحمد شوشة وبواتينج بنجامين،حسين فيصل ومصطفى سعد وحسام حسن