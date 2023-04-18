عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| مواعيد صلاة عيد الفطر 2023.. افتتاح معرض «ذكريات رمضانية» بجامعة عين شمس اليوم

أخبار التعليم
أخبار التعليم

 نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مواعيد صلاة عيد الفطر 2023.. تعرف على توقيت صلاة العيد

مواعيد صلاة عيد الفطر .. أيام تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان، وبينما يشغل موعد أول أيام عيد الفطر المبارك اذهان جميع المصريين حيث أن السؤال الرئاسي علي مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي هو هل يكون مواعيد عيد الفطر الجمعة أم السبت ، يسأل البعض الآخر عن مواعيد صلاة عيد الفطر .

 

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسطSESAME عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

 

نادى ريادة الأعمال جامعة القاهرة يعلن عن فتح باب التقديم … تفاصيل

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.

 

اليوم.. افتتاح معرض “ذكريات رمضانية” للفنون التشكيلية بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس  ، معرضاً للفنون التشكيلية بعنوان ( ذكريات رمضانية) وذلك اليوم  الثلاثاء المقبل الموافق ١٨/ ٤ في تمام الساعة ١٢ ظهرا ، بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

تفاصيل دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

 

اخبار التعليم مواعيد صلاة عيد الفطر توقيت صلاة العيد صلاة العيد شهر رمضان موعد أول أيام عيد الفطر مواعيد عيد الفطر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جامعة القاهرة جامعة عين شمس ذكريات رمضانية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

ترشيحاتنا

للمسافرين من وإلى السعودية .. احذروا هذا الفعل

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بشأن عدم التدخل بشئون الدول.. أبرز ما تناولته الصحف

الأوقاف تحرر محضرا ضد مواقع مشبوهة تتهم الوزارة بالحصول على بيانات المواطنين

تحذير للسائقين..غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب فى تعطيل حركة المرور طبقا للقانون

حدث ليلا| رسائل الرئيس السيسي بشأن أحداث السودان.. تفاصيل حكم عزل رئيس نادي الزمالك.. حقيقة انسحاب الأهلي من كأس السوبر

موعد صلاة عيد الفطر .. هل تغني عن أداء الجمعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يستيقظ لمدة 19 يومًا دون نوم.. لن تصدق ما حدث له

بقفطان لافت.. نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

بعد فوزه بـ20 مليون دولار.. مقتل رجل على يد شقيقة زوجته وعشيقها

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ