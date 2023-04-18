أخبار التعليم| مواعيد صلاة عيد الفطر 2023.. افتتاح معرض «ذكريات رمضانية» بجامعة عين شمس اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2023.. تعرف على توقيت صلاة العيد

مواعيد صلاة عيد الفطر .. أيام تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان، وبينما يشغل موعد أول أيام عيد الفطر المبارك اذهان جميع المصريين حيث أن السؤال الرئاسي علي مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي هو هل يكون مواعيد عيد الفطر الجمعة أم السبت ، يسأل البعض الآخر عن مواعيد صلاة عيد الفطر .

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسطSESAME عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

نادى ريادة الأعمال جامعة القاهرة يعلن عن فتح باب التقديم … تفاصيل

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.

اليوم.. افتتاح معرض “ذكريات رمضانية” للفنون التشكيلية بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس ، معرضاً للفنون التشكيلية بعنوان ( ذكريات رمضانية) وذلك اليوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٨/ ٤ في تمام الساعة ١٢ ظهرا ، بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تفاصيل دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.