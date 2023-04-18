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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تفاصيل دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

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وقال مدير مركز تعليم الكبار إن الدورة سوف تقام يوم الاثنين 8 مايو 2023 عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب أونلاين.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، أن الدورة ستة أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء لمدة أسبوعين من 8 إلى 17 مايو 2023، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM.

وأعلن مدير مركز تعليم الكبار عن محاور الدورة وهي كالآتي:
- تصميم برنامج تدريب إلكتروني.

- تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.

- تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.

- أساسيات إنشاء فصل افتراضي.

- تطبيقات إنشاء فصل افتراضي على zoom meeting

- أساسيات استخدام نظم إدارة التعلم LMS (Google Classroom).

- توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي.

- تصميم الاختبارات الإلكترونية.

- تصميم استمارات الحضور والتقييم.

- تصميم استمارات استطلاع الرأي.

- التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب.

وكان قد نظمت وحدة دعم الابتكار بكلية الآداب جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان  : " كيفية التقدم للمنح الدراسية " ، وذلك تحت رعاية حنان كامل عميدة الكلية وإشراف اشيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق د محمد فريد عضو وحدة الابتكار وريادة الأعمال.

قدم الورشة وليد عاكف، الباحث بجامعة هارفارد وأحد أنجح خريجي الكلية، وقد استعرض رحلته العلمية والعملية منذ التخرج من قسم الآثار إلى أن حصل على الماجستير من جامعة أسبانية من خلال التحاقه بمنحة بحثية مؤكدا على أن من أهم أسباب نجاحه هو اتقان مهارات اللغة حيث أنه أتقن العربية ، والإنجليزية ، الأسبانية ، الإيطالية ،البرتغالية، والفارسية الأمر الذى مكنه من الالتحاق بالعديد من المنح الدراسية في مجال الآثار الإسلامية.

وقدم  وليد عاكف خطوات النجاح للطلاب والتي تمثلت في تحديد الرؤية والأهداف والثقة في عدالة الله في أن لكل مجتهد نصيب ، وأكد على أهمية تجهيز الأوراق فور التخرج وترجمة وتوثيق الشهادة وبيان الدرجات، والسيرة الذاتية الأكاديمية وخطاب التوصية ، بالإضافة إلى شهادتى التويفل( TOEFL والأيلتس IELTS ).

كما أشار إلى الجهات التي يمكن من خلالها التعرف على المنح الدراسية منها : موقع جامعة عين شمس ،وقطاع الشئون الثقافية والبعثات، إدارة العلاقات الثقافية بالكلية ، المراكز الثقافية بمصر لدول الجامعات المانحة، خاصة المركز الثقافي الألماني المعروف بدعمه للباحثين العرب، كما استعرض أنواع المنح 

مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس دورة إعداد مدرب إلكتروني التسويق الشخصي الدكتور إسلام السعيد Jobs Education

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