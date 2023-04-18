تفاصيل المشاركة في الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسط SESAME عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.



وأشارت إلى أنه سيتم نقل المحاضرات التي ستعقد في 6 يونيو عبر الإنترنت ،في 7 يونيو ستعقد جلسة تدريب عملية في خط الشعاع في SESAME ،والتي ستقتصر على عشرة مشاركين فقط، ستوفر المحاضرات والدورة التدريبية قاعدة معرفية نظرية وتجريبية للتصوير المقطعي بالإشعاع السينكروتروني.



وتتضمن مشروع BEATS مرافق بحثية رائدة في الشرق الأوسط (SESAME ومعهد قبرص)ومنشآت إشعاع السنكروترون الأوروبية ALBA-CELLS (إسبانيا) ، DESY (ألمانيا) ، ESRF (فرنسا) ، Elettra (إيطاليا) ، INFN (إيطاليا) ، PSI (سويسرا) و SOLARIS (بولندا(، وسيتحمل مركز سيزامي نفقات السفر والإقامة للمتقدمين العشرة الناجحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التدريب العملي .

بينما لمزيد من المعلومات:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/training/

وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN ، عن عقد المؤتمر الأفريقي لفيزياء الطاقة العالية (ACHEP)‏‏ في ‏‏نسخته الأولى خلال الفترة من 23 وحتى 27 أكتوبر 2023 بالمغرب‏‏.

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واشارت إلى أنه يعد مؤتمر ACHEP سلسلة مؤتمرات دولية تعقد كل سنتين حول فيزياء الطاقة العالية التي تعقد في المعاهد الأفريقية والتي تجلب معا علماء متخصصين في مجال فيزياء الطاقة العالية من الجامعات ومعاهد البحوث في جميع أنحاء العالم على أسس أفريقية لمناقشة التطورات الحالية والاتجاهات الجديدة والنتائج ووجهات النظر في هذا المجال.

بينما لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/physics/