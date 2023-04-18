عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل المشاركة في الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسط SESAME عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

txt

بعد إلغاء التوزيع الإقليمي.. التعليم العالي: لا تعديلات أخرى بالتنسيق حتى الآن

txt

القومي للبحوث يوجه نصائح مهمة قبل تناول الفسيخ في رمضان


وأشارت إلى أنه سيتم نقل المحاضرات التي ستعقد في 6 يونيو عبر الإنترنت ،في 7 يونيو ستعقد جلسة تدريب عملية في خط الشعاع في SESAME ،والتي ستقتصر على عشرة مشاركين فقط، ستوفر المحاضرات والدورة التدريبية قاعدة معرفية نظرية وتجريبية للتصوير المقطعي بالإشعاع السينكروتروني.


وتتضمن مشروع BEATS مرافق بحثية رائدة في الشرق الأوسط (SESAME ومعهد قبرص)ومنشآت إشعاع السنكروترون الأوروبية ALBA-CELLS (إسبانيا) ، DESY (ألمانيا) ، ESRF (فرنسا) ، Elettra (إيطاليا) ، INFN (إيطاليا) ، PSI (سويسرا) و SOLARIS (بولندا(، وسيتحمل مركز سيزامي نفقات السفر والإقامة للمتقدمين العشرة الناجحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التدريب العملي .

بينما لمزيد من المعلومات:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/training/

 

وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN ، عن عقد المؤتمر الأفريقي لفيزياء الطاقة العالية (ACHEP)‏‏ في ‏‏نسخته الأولى خلال الفترة من 23 وحتى 27 أكتوبر 2023 بالمغرب‏‏.
‏‏

واشارت إلى أنه يعد مؤتمر ACHEP سلسلة مؤتمرات دولية تعقد كل سنتين حول فيزياء الطاقة العالية التي تعقد في المعاهد الأفريقية والتي تجلب معا علماء متخصصين في مجال فيزياء الطاقة العالية من الجامعات ومعاهد البحوث في جميع أنحاء العالم على أسس أفريقية لمناقشة التطورات الحالية والاتجاهات الجديدة والنتائج ووجهات النظر في هذا المجال.

بينما لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/physics/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مركز ضوء السينكرترون دورة تدريبية الأشعة السينية جلسة تدريب عملية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

الأهلي في 24 ساعة.. هزم سموحة وصعد لنهائي السلة ومفاجأة بعقوبة كهربا

طرد مباشر للشناوي بسبب لكمه لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

الأكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

موضوعات متعلقة

من بينها انسداد الشرايين .. أضرار تناول الفسيخ في رمضان

تنسيق الجامعات 2023| إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات لكليتي الإعلام والتمريض.. والتعليم العالي: تحقق المساواة

عقد المؤتمر الأفريقي لفيزياء الطاقة العالية (ACHEP)‏‏ في ‏‏نسخته الأولى بالمغرب‏‏.. تفاصيل

وزير التعليم العالى يشهد فعاليات قرعة موسم الحج لهذا العام 2023

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من نقابة الأطباء المصرية بشأن العاملين في السودان| ماذا فعلت؟

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

وصية نبوية.. 4 ركعات تؤديها في ليلة القدر تغفر ذنوبك وتفرج همومك

لماذا ليلة القدر هي 27 رمضان.. 10 أدلة عقلية ونقلية على ثبوتها

| ارتفاع تاريخى بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ